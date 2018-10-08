Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu: "Burak, TFF'ye yaptığı başvurusunu geri çekti"
Trabzonsporun forvet oyuncusu Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti.
Trabzonsporun 33 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euroluk alacağı nedeniyle Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyu geri çekti. Bordo mavili kulübün asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Burak, bu sabah daha önce TFFye yaptığı başvuruyu geri çekti dedi.
"HOCA VE YÖNETİM, KUCKA’NIN TAVIRLARINDAN RAHATSIZLIK DUYMUŞ OLABİLİR"
Asbaşkan Hacısalihoğlu, Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Juraj Kucka ile ilgili olarak ise Kuckanın alacaklarına yönelik ödemeleri gerçekleştirilmişti. Hoca ve yönetim Kuckanın tavırlarından rahatsızlık duymuş olabilir ifadesinde bulundu.
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