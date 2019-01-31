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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
31.01.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Trabzonspor’dan Ankaragücü maçına ‘videolu’ davet

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Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da yer aldığı ve taraftarlara çağrıda bulunduğu bir video yayınlayarak bordo-mavili taraftarları Cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü maçına davet etti.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza alan birçok taraftarından bu maçta mahrum kalacak olan Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yayınladığı ‘başkanımızdan mektup var’ başlıklı video ile cezalı olmayan taraftarlara çağrıda bulunup, maça davet etti.

Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun taraftarlara seslendiği, küçük bir çocuğun ‘başkan yolladı’ diyerek mektup dağıttığı videoda taraftarlara seslenen Ağaoğlu, “Birileri ‘ceza’ desin, biz ‘ödül’ diyelim. Birileri ‘yaptırım’ desin, biz ‘mükafat’. Birileri ‘var’ desin, biz ısrarla ‘yok’ diyelim. Bordo maviden başka renk, Trabzonspor’dan başka aşk yok. Pusulamız Trabzonspor ise eğer, rotamız Akyazı olsun. Cumartesi saat 16.00’da yuvamızda buluşalım” ifadelerine yer verdi.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgi odağı olan videonun sonunda ise iki yaşlı taraftar aldığı mektup üzerine, “Köye gidecektim ama başkan çağırmış. Maça gitmesek ayıp olur” ifadelerini kullanıyor.

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