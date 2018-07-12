Trabzonspor'dan Amrabat atağı!
Trabzonspor, Süper Lig'de 3 yıllık tecrübesi olan Nordin Amrabat'ı kiralamaya çalışıyor.
Trabzonspor, bir dönem Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat ile ilgileniyor.
Sky Sports'un haberine göre bordo-mavililer 31 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Watford Kulübü ile temas halinde.
2016 yılında Malaga'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Faslı futbolcu, 49 maçlık Watford macerasında fileleri sarsamadı.
Dünya Kupası'nda Fas'ın tüm maçlarında forma giyen Amrabat, formda bir görüntü sergiledi. Yıldız oyuncu son sezonu Leganes'te kiralık olarak tamamladı.
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