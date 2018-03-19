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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriTrabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi
Futbol Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi
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Futbol
A.A
19.03.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi

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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi

Trabzonspor'un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını katladı.

Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, ligde 3 sezonda rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.
Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

- En fazla süre aldığı ve gol attığı sezon

İlk olarak 2015-2016 sezonunda A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.
Yusuf Yazıcı, 2016-2017 sezonunda 18 lig maçında 1458 dakika görev yaparken rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon ise ligin geride kalan 26 haftasında 25 maçta 1763 dakika mücadele etti, 5 gol ile en golcü dönemini yaşadı.

- Attığı goller

Yazıcı, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı.
2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1'lik Bursaspor, iç sahada 4-0'lık Gaziantepspor ve 2-0'lık Galatasaray galibiyetlerinde rakip filelere birer gol gönderen genç oyuncu, 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü attı.
Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor'un sahasında 2-1 galip geldiği Galatasaray, 4-3 yendiği Osmanlıspor, 1-0 galip geldiği Bursaspor maçlarında birer, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili futbolcu, bu sezon 4 maçtaki 5 golünü Medical Park'ta atarken bu maçlarda bordo-mavililer, galip gelerek 12 puanı hanesine yazdırdı.

- Galatasaray'ı boş geçmiyor

Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, daha önceki sezonlardaki Galatasaray maçlarını boş geçmedi.
Genç oyuncu, Galatasaray karşısında son 2 sezonda 2 maçta görev yaparken bu maçlarda da gol attı. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un iç sahada 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı 2-0, bu sezon da 2-1 yendiği maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

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