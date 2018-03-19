Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yükselişi
Trabzonspor'un altyapısından 3 sezon önce A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, her geçen sezon performansını katladı.
Erdoğdu Anadolu Lisesi'nde Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, ligde 3 sezonda rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.
Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
- En fazla süre aldığı ve gol attığı sezon
İlk olarak 2015-2016 sezonunda A takımda forma giyen genç oyuncu, 6 lig maçında 334 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti.
Yusuf Yazıcı, 2016-2017 sezonunda 18 lig maçında 1458 dakika görev yaparken rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Genç oyuncu, bu sezon ise ligin geride kalan 26 haftasında 25 maçta 1763 dakika mücadele etti, 5 gol ile en golcü dönemini yaşadı.
- Attığı goller
Yazıcı, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı.
2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1'lik Bursaspor, iç sahada 4-0'lık Gaziantepspor ve 2-0'lık Galatasaray galibiyetlerinde rakip filelere birer gol gönderen genç oyuncu, 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü attı.
Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor'un sahasında 2-1 galip geldiği Galatasaray, 4-3 yendiği Osmanlıspor, 1-0 galip geldiği Bursaspor maçlarında birer, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili futbolcu, bu sezon 4 maçtaki 5 golünü Medical Park'ta atarken bu maçlarda bordo-mavililer, galip gelerek 12 puanı hanesine yazdırdı.
- Galatasaray'ı boş geçmiyor
Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, daha önceki sezonlardaki Galatasaray maçlarını boş geçmedi.
Genç oyuncu, Galatasaray karşısında son 2 sezonda 2 maçta görev yaparken bu maçlarda da gol attı. Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un iç sahada 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı 2-0, bu sezon da 2-1 yendiği maçlarda gol atma başarısı gösterdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle