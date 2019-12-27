Trabzonspor'da Yusuf Sarı 2-3 hafta arası yok
Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve Salih Kavrazlı katılmadı. İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise kondisyon salonunda çalıştı.
Sol arka adalesinde gerilme olan Yusuf Sarı’nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken oyuncuyla ilgili detaylı açıklamanın yapılacağı belirtildi.
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