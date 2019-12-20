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Futbol
20.12.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Trabzonspor Uğurcan Çakır kararını verdi

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Trabzonspor Yönetimi, başarılı kalecileri Uğurcan Çakır’ı devre arası satmamaya karar verdi.

İngiliz ekipleri başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün radarında olan Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır konusunda yönetim kesin kararını verdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, genç file bekçisini kesinlikle devre arasında göndermeyecek. Kulübe resmi teklif ulaşması halinde sezon sonunu işaret edecek olan Ağaoğlu, şampiyonluk mücadelesi verilen sezonda kalede problem yaşamak istemiyor.

Yönetimin, 23 yaşındaki başarılı file bekçisine biçtiği değer ise 20 milyon Euro. (Fanatik)

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Trabzonspor Uğurcan Çakır kararını verdi

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