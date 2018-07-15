Trabzonspor'da sakatlar salonda çalışıyor
Trabzonspor'da Sosa, Kamil Ahmet, Castillo ve Hasan Batuhan Artarslan sakatlıkları nedeniyle takımla birlikte idmana çıkamıyor.
Transferde geç kalan Trabzonspor’un kamptaki bir diğer sıkıntısı da eksiklerin fazla olması.
Sosa, Kamil Ahmet, Castillo ve Hasan Batuhan Artarslan sakatlıkları nedeniyle takımla birlikte idmana çıkamıyor.
Dört isim takımdan ayrı olarak salonda çalışıyor. (Fanatik)
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