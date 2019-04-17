Trabzonspor’da rota John Ogu
Trabzonspor, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Hapoel Hapoel Beer Sheva’dan John Ogu'nun peşine düştü.
Yeni sezon sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor takıma adaptasyon sorunu yaşamayacak isimlere odaklandı. Bordo-Mavililer, Nwakaeme'nin Hapoel'den, Onazi'nin ise Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan John Ogu'yu gözüne kestirdi. Sezon sonunda Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi sona erecek olan Ogu, İsrail takımıyla devam etmeyeceğini açıklamıştı.
NWAKAEME'DEN OLUMLU REFERANS
Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki Ogu'nun Trabzonspor ile masaya oturabileceği ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde somutlaşma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Nwakaeme'nin de Ogu'ya Trabzon'la ilgili oldukça olumlu referanslar sunduğu da öğrenildi.
Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyadan takımlarına davet ettiği Nijeryalı futbolcu, yaptığı açıklamada, "5 yılın ardından Beer Sheva'daki kariyerimi bitirmeye karar verdim. Tek söylemek istediğim, burada olmamı mümkün kılan herkese teşekkür ederim. Tüm anılar ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki istikametimin neresi olacağını zamanı geldiğinde hepinize duyuracağım" ifadelerini kullandı.
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