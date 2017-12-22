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Trabzonspor'da neşeli antrenman

Süper Lig’ide ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor’a konuk olacak Trabzonspor, bugün saat 10.00da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların neşeli olduğu gözlendi

Hürriyet Haber
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Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Batuhanın yanı sıra izinli olan Bongonda katılmadı. Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.

ÇALIMBAY VE ONURUN TAKIMI GALİP

Antrenmanın son bölümünde yarı sahada yapılan çift kale maç yüksek tempoda geçerken, kazanan kaptan Onurun takımı, büyük sevinç yaşadı. Bu çalışmada Rıza Çalımbay da Burak Yılmazın takımını mağlup eden kaptan Onurun takımında yer aldı.

MUSTAFA İLE VOLKAN ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Antrenmanın son bölümünde hafif sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ve Volkan Şen takımdan ayrılarak salona geçti.

MALİ GENEL KURUL YARIN

Trabzonsporda mevcut yönetim kurulunun ibra edileceği, ekonomik durumun konuşulacağı ve kulüp üyelik aidatının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın saat 09.30da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacak. Genel Kurula, başkan Muharrem Ustanın da katılarak yeni projeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

YOLCULUK YARIN

Bu arada bordo mavililer Süper Ligin 17nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç için yarın Karabüke gidecek. Trabzonspor kafilesinin yarın saat 14.30da özel uçak ile Kastamonuya gideceği ve buradan da kara yoluyla Karabüke geçeceği belirtildi.

Trabzonsporda neşeli antrenman

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