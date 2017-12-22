Trabzonspor'da neşeli antrenman

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Batuhanın yanı sıra izinli olan Bongonda katılmadı. Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.
ÇALIMBAY VE ONURUN TAKIMI GALİP
Antrenmanın son bölümünde yarı sahada yapılan çift kale maç yüksek tempoda geçerken, kazanan kaptan Onurun takımı, büyük sevinç yaşadı. Bu çalışmada Rıza Çalımbay da Burak Yılmazın takımını mağlup eden kaptan Onurun takımında yer aldı.
MUSTAFA İLE VOLKAN ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI
Antrenmanın son bölümünde hafif sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ve Volkan Şen takımdan ayrılarak salona geçti.
MALİ GENEL KURUL YARIN
Trabzonsporda mevcut yönetim kurulunun ibra edileceği, ekonomik durumun konuşulacağı ve kulüp üyelik aidatının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın saat 09.30da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacak. Genel Kurula, başkan Muharrem Ustanın da katılarak yeni projeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
YOLCULUK YARIN
Bu arada bordo mavililer Süper Ligin 17nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç için yarın Karabüke gidecek. Trabzonspor kafilesinin yarın saat 14.30da özel uçak ile Kastamonuya gideceği ve buradan da kara yoluyla Karabüke geçeceği belirtildi.