Trabzonspor'da Malatyaspor maçı biletleri satışta
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig’in 29uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
20 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
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