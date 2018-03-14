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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Trabzonspor’da kongre öncesi borç gerginliği
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Futbol
14.03.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da kongre öncesi borç gerginliği

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Trabzonspor’da kongre öncesi borç gerginliği

Trabzonspor’da 7-8 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi mevcut başkan Muharrem Usta ile eski başkanlar arasında borç gerginliği yaşanıyor.

Bordo-mavili takımda yaklaşan kongre öncesi mevcut başkan Muharrem Usta ile eski başkanlar arasında adeta demeç savaşı yaşanıyor. Muharrem Usta'nın Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından yaptığı, ‘Her başkan yaptığı borcu temizlesin’ şeklideki açıklama sonrası, eski başkanlardan Sadri Şener, ‘Ben kulübe kupalar kazandırdım’ derken,İbrahim Hacıosmanoğlu ise, ‘Ben tüm eski başkanların borçlarını ödeyeceğim. Yeterki Muharrem Usta kendi yaptıklarını ödesin. Hadi hodri meydan” dedi.

SADRİ ŞENER: “BEN BU KULÜBE KUPALAR KAZANDIRDIM”
Sadri Şener, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Benim dönemimde diğer arkadaşlardan farklı olan Türkiye Ligi şampiyonluğu, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları’nda alınan başarılar var. Muharrem Usta’nın dili sürçmüş olabilir. Kendisi de dahil başarısız olan başkanlar borç miktarını düşürsünler. Borcu ödeyip kupaları geri mi alacağız, ne yapacağız? 1990’lı yıllarda bu kulübe yaklaşık 3 milyon dolar hibe ettim. Onu bugüne getirirsek alacaklı çıkarım. Onu da iade mi alacağım? Beşiktaş’ın 2 katirilyon borcu, iki şampiyonluğu var. Demekki bunların hepsini söylemek için borçların olabilir. Ama karşılığını verirsen. Bunun da karşılığı kupadır. Kupa aldığında zaten borçları geriye doğru öder. Ama hiç kupa alma, ligde aşağılarda bulun, Avrupa Kupaları’na gideme, Türkiye Kupası’nı alma, evet o zaman parayı geri ödersin” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NDAN HODRİ MEYDAN
İbrahim Hacıosmanoğlu ise, “Muharrem Usta başkanlığa geldiği gün borç 397 milyondu. Şuanda resmi olarak 800 milyon civarında, gayri resmi rakamlarda ise 1 milyarın üzerinde. Ben eski başkanlar dönemindeki borçlarda dahil  tüm borçları ödeyeceğim. Yeterki Muharrem Usta kendi döneminde yaptığı borçları ödesin. Zaten bunu kendisi de söyledi. Kendisine hodri meydan diyorum” diye konuştu.

MUHARREM USTA ‘BORCU 40 MİLYON EURO’YA İNDİRELİM’ DEMİŞTİ
Muharrem Usta, açıklamasında, “Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın. Bu kulübün 40 milyon Euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon Euro’ya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapatsın. 2010-11’de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım” demişti.

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