MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
GeriFutbol Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Tolga SAĞLAM / Trabzon (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Trabzonsporda Kasımpaşa mesaisi başladı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle