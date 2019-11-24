Trabzonspor'da Jose Sosa'nın büyük fedakarlığı!
Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'nın sakat bir şekilde Ankaragücü maçında forma giydiği ortaya çıktı.
Ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosuna alınıp alınmayacağı son ana kadar belirsizliğini koruyan Jose Sosa dün fedakârlık yaparak formasını giydi.
Ağrıları olmasına rağmen hocasıyla konuşan Trabzonspor kaptanı, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediğini söyleyince 11'de görev yaptı.
Skor 3-0 olduktan sonra Ünal Karaman, Galatasaray maçını düşünerek Sosa'yı oyundan aldı.
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