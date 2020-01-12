Trabzonspor'da ilk hedef hücum!

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, bordo mavili takımın hücum hattını daha da üst seviyeye çıkarmak adına Antalya kampında bu bölgedeki eksiklikleri gidermek için yoğun bir mesai harcadı.

Ndiaye transferiyle de hücum hattında daha zengin bir kadroya sahip olan bordo mavililer ilk yarıdaki 35 golün üzerine çıkmak istiyor

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...