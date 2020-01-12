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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da ilk hedef hücum!

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Trabzonspor'da ilk hedef hücum!

Süper Lig’de zirvenin iddialı takımlarından Trabzonspor’un yeni teknik ekibiyle ikinci yarıda neler yapacağı merakla beklenirken, Fırtına’nın gol ayakları Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme ikinci yarıyı iple çekiyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, bordo mavili takımın hücum hattını daha da üst seviyeye çıkarmak adına Antalya kampında bu bölgedeki eksiklikleri gidermek için yoğun bir mesai harcadı.

Ndiaye transferiyle de hücum hattında daha zengin bir kadroya sahip olan bordo mavililer ilk yarıdaki 35 golün üzerine çıkmak istiyor

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

MevzuBahis | 11-12 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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