« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Trabzonspor’da Göztepe maçı biletleri satışta

Trabzonspor’da Göztepe maçı biletleri satışta

Trabzonspor’un, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

5 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 20.00’de Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​400 TL, Platinum B Blok​ ​425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

İKİ TRİBÜNDE BLOKELER VAR
Bu arada bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ligin 19’uncu haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında Doğu Tribün J-H Blokları ile Kale Arkası Kuzey Tribün K-J-I-D Bloklarında yer alan taraftarların çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği, bu nedenle PFDK'ya sevki yapılan bloklara giriş yapmış olan taraftarların elektronik kartlarının PFDK kararının açıklanacağı tarihe kadar bloke edildiği kaydedildi.

Anadolu KulüpleriGöztepeTrabzonsporFutbolSüper Lig

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ