Trabzonspor'da flaş karar! Ünal Karaman...
Trabzonspor'da yönetim teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme tazelemeyi planlıyor.
Trabzonspor yönetim kurulu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Ünal Karaman ile lig bitmeden masaya oturacak. Karaman'ın yönetime, "Şartları siz belirleyin" diyeceği öğrenildi.
Bordo mavili yönetimin de başarılı teknik adama 3 yıllık bir sözleşme önereceği ifade edildi.
52 yaşındaki teknik adam bu sezon bordo mavili takımın başında çıktığı 33 maçta 16 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik, 8 de yenilgi aldı.
Ünal Karaman, Erzurum galibiyeti sonrası bu açıklamaları yapmıştı...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle