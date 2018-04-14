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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
14.04.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da flaş gelişme! Aykut Demir...

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Trabzonspor'da flaş gelişme! Aykut Demir...

Trabzonspor'a UÇK'dan kötü haber geldi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bordo-mavili kulübün 2017'de sözleşmesini tek taraflı feshettiği Aykut Demir'e 5.5 milyon TL ödemesine karar verdi. Bordo-mavililer UÇK'nın kararını Tahkim Kurulu'na taşıyacak.

Başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu’nun dertleri bitmiyor... 1 milyar TL’lik ağır borç yükü, 180 hukuk davası, transfer yasağı, kulüp gelirlerine temlikler ve bazı yabancı futbolcuların alacaklarının gecikmesi nedeniyle UEFA’ya başvurmaları dışında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndaki (UÇK) davalar da yeni yönetimin canını sıkmaya başladı.

FIRTINA, TAHKİM’E GİDİYOR
İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde transfer edilen Aykut Demir’in sözleşmesi 5 Eylül 2017 tarihinde kulüp içi disiplin yönetmeliğine aykırı davranışları nedeniyle tek taraflı feshedilmişti.

Osmanlıspor’a, oradan da Giresun’a giden 29 yaşındaki futbolcu, UÇK’ya başvurmuştu. Kurul, oyuncuyu haklı buldu ve Trabzon’un 5 milyon 542 bin TL ödemesine karar verdi. Büyük şok yaşayan Bordo-Mavililer, Tahkim’e gitmeye hazırlanıyor.

SON 3 YILDA YABANCILARA 108 MİLYON EURO GİTTİ
Trabzonspor, son 3 yılda İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta döneminde 33 yabancı transferi gerçekleştirdi. Bu süreçte yabancılar için bonservis olarak 53 milyon 518 bin Euro (269 milyon 789 bin TL) ödendi.

Futbolculara yıllık ücret olarak ise 55 milyon Euro (277 milyon 337 bin TL) ödeme taahhüt edildi. Söz konusu dönem içinde bonservis ve yıllık ücretlerle birlikte Fırtına’ya 108 milyon 518 bin Euro’luk ağır bir fatura çıktı. (Habertürk)

 

Premier Lig'de Arsenal'de oynuyordu, şimdiyse 5. ligde...

Bir düşüş hikayesi! Premier Lig’en 5. lige...Bir dönem Premier Lig’de forma giyen Gavin Hoyte’nin kariyerinde yaşadığı iniş ve çıkışlar dikkat çekiyor. İngiltere 5. Ligi'nde başladığı kariyerinde Premier Lig’de Arsenal forması giyebilecek kadar yükselten Trinidad Tobagolu futbolcu, İngiliz deviyle ilk maçına 2008-2009 sezonunda çıkarken, ilk ve son karşılaşması oldu. Manchester City ile olan karşılaşmaya ilk 11’de sahaya çıkan siyahi oyuncu, savunmanın sağında beklenen performansı gösteremeyince Arsenal kariyeri 60 dakikada sınırlı kaldı. Daha sonra Watford, Brighton, Lincoln City, AFC Wimbledon, FC Dag & Red, Gillingham ve Barnet'te forma giyen 27 yaşınaki futbolcu, şu an İngiltere 5.lig takımı Eastleigh’in başarısı için ter döküyor.
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