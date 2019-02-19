Trabzonspor'da Filip Novak antrenmanı yarıda bıraktı
Trabzonsporu futbolcu Filip Novak, sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.
Trabzonspor'da sakatlığının ardından takıma dönen ve bugün takımla birlikte çalışmalara başlayan sol bek oyuncusu Novak, yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında Rodallega ile girdiği ikili mücadele sırasında sağ ayak bileğinden sakatlandı ve sahayı terk etti.
Ligin 20. haftasında oynanan MKE Ankaragücü ile karşılaşmasında sol ayak baş parmağı çatlayan Novak iki hafta takımdaki yerini alamamıştı. Çekyalı futbolcu daha yeni sakatlıktan kurtularak takımla birlikte çalışmaya başlamıştı.
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