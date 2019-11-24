Trabzonspor'da bir sakatlık daha!
Son haftalarda sakatlıklardan canı yanan Trabzonspor'a bir kötü haber daha geldi.
Trabzonspor'un genç futbolcusu Ahmet Canbaz, sakatlanıp antrenmanı yarıda bıraktı.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz ise genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Ahmet Canbaz, bu sabah yapılan antrenmanda yaşanan ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve antrenmanı yarıda bırakmıştır. Oyuncumuzun tedavisine derhal başlanmış olup, yapılacak tetkikler sonrası durumu netlik kazanacaktır" sözlerini kullandı.
Öte yandan başkan Ahmet Ağaoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Canbaz'a ''Geçmiş olsun kardeşim'' dedi.
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