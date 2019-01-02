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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.01.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da 10 günlük izin yarın bitiyor!

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Trabzonspor'da 10 günlük izin yarın bitiyor!

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 2. sırada kapatan bordo-mavili ekipte, 10 günlük izin yarın sona erecek.

Bordo-mavililer, Antalya'nın turizm merkezi Belek'te toplanarak saat 16.00'da ikinci yarı öncesi ilk çalışmasını yapacak.

Trabzonspor, 12 Ocak Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını burada gerçekleştirdikten sonra Trabzon'a dönerek Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Asya Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri, Majid Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, satış listesine koyulan Zeki Yavru ve Olcay Şahan, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ile genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kamp kadrosunda yer almıyor.

Bordo-mavililer, kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun'un yanı sıra pilot takım 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, 21 Yaş Altı Takımı'ndan da Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl olmak üzere 10 genç oyuncuyu kadroya dahil etti.

- 29 oyuncunun 19'u altyapıdan

Trabzonspor'un, Antalya kampı kadrosunda altyapısından yetiştirdiği oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Karadeniz ekibinde, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl, altyapıdan kadroda yer alan oyuncular oldu.

Bordo-mavili takımın 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Anthnony Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Hugo Rodallega, Caleb Ekuban, Jose Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl. 

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