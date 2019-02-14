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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.02.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Uğurcan ve Hüseyin müjdesi!

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Trabzonspor'a Uğurcan ve Hüseyin müjdesi!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira katılmadı.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında sol arka adalesinde yırtık meydana geldiği için Galatasaray maçında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır ile ayağında ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlayamayan Hüseyin Türkmen, takımla çalışmalara başladı.

- Novak takımdan ayrı koştu

MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan oyunculardan Filip Novak, takımdan ayrı yan sahada koştu.

Sol ayak baş parmağı kırılan Çekyalı oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceğinin karşılaşma öncesi netlik kazanacağı öğrenildi.

- Sosa, formasına kavuşuyor

Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, sakatlığının ardından her geçen gün hazır hale geliyor.

Galatasaray maçı kadrosunda yer alan ancak forma giymeyen bordo-mavili takımın kaptanının, ligde 6 hafta sonra forma giymesi bekleniyor.

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- Hırslı çalışma

Trabzonspor'da oyuncuların antrenmanda hırslı olduğu gözlendi.

Teknik direktör Ünal Karaman da sık sık çift kale maç sırasında oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.
Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, oyuncularına özellikle pres yapmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Rakibin çıkmasına izin vermeyin. Mümkün olduğunca hareketli olun, çabuk oynayın." ifadelerini kullandı.

- Miniklerden oyunculara gül

Bu arada ilkokul öğrencileri, bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.

Minik öğrenciler, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolculara Sevgilileri Günü dolayısıyla gül verdi.

Trabzonspor, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek. 

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