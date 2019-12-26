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Futbol
26.12.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen | Trabzonspor Transfer Haberleri

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Trabzonspor'a ikinci Viking: Anders Trondsen | Trabzonspor Transfer Haberleri

Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg forması giyen Anders Trondsen, Trabzonspor'un radarına takıldı. Oyuncunun, Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi.

Trabzonspor, Norveç 1. Lig ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen'i transfer listesine aldı.

Merkez ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki Norveçli oyuncunun, Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu ve bordo-mavililerin ilk teması kurduğu öğrenildi.

Bir yandan Ndiaye ile görüşme halinde olan yönetimin, diğer yandan Trondsen'in şartlarını araştırdığı kaydedildi.

Takımda önemli bir rolü bulunan Trondsen, Rosenborg formasıyla ligde çıktığı 23 maçta 1 asistle oynadı. (Sabah)

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Trabzonspora ikinci Viking: Anders Trondsen | Trabzonspor Transfer Haberleri


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