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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Trabzonspor yurda döndü! Avusturya kampının yıldızı Abdulkadir Parmak...

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20 Temmuz'dan itibaren ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor, Verona ile oynadığı hazırlık maçıyla buradaki 10 günlük kampını tamamladı.

Trabzonspor, Verona ile oynadığı Avusturya’daki son hazırlık karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon’a döndü. 00.30’da Linz Havalimanı’ndan havalandıktan sonra yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından 03.30’da Trabzon’a ulaşan bordo-mavililer, 3 günü izin izinli geçirecek ve ardından UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

4 HAZIRLIK MAÇI, 12 ANTRENMAN, 1 GÜN İZİN

20 Temmuz’da Avusturya’nın Linz şehrinde 10 günlük kamp gerçekleştiren bordo-mavililer, bu süreçte 12 antrenman antrenman gerçekleştirirken, 4 hazırlık maçı oynadı, 1 günü ise izinli geçirdi. Trabzonspor, Avusturya kampında ilk olarak 22 Temmuz’da Macaristan 2’nci Lig ekiplerinden Szombathelyi Haladas ile karşılaşırken, bu maçı 0-0 eşitlikte tamamladı. 25 Temmuz’da Almanya’nın Hoffenheim takımıyla oynadığı müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 27 Temmuz’da kamptaki 3üncü hazırlık maçında İtalya Seri A ekibi Parma ile karşılaştı ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında ise İtalya’nın Verona takımı ile karşı karşıya geldi ve bu mücadeleyi 1-1 eşitlikle tamamladı.

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EN GOLCÜSÜ YUSUF SARI

Trabzonspor’un Avusturya kampındaki oynadığı 4 hazırlık maçında en fazla golü atan yeni transferlerden kanat oyuncusu Yusuf Sarı oldu. Hoffenheim ve Parma maçlarında birer gol atan Yusuf Sarı, toplamda 2 gol kaydetti. 20 yaşındaki oyuncu, antrenman ve hazırlık maçlarındaki performansının yanı sıra takıma sağladığı uyumla da dikkat çekti.

ANDJUSIC GÖZDEN DÜŞTÜ

Avusturya kampında oynanan 4 hazırlık maçında sadece Macaristan 2’nci Lig ekibi Haladas ile oynanılan ilk maçın 63’üncü dakikasında oyuna giren ve son Verona maçının ilk 45 dakikasında sahada kalan Trabzonspor’un yeni transferlerinden Nemanja Andjusic, teknik heyetin gözüne girmeyi başaramadı. Bosnalı oyuncu, antrenmanlarda da bekleneni veremedi.

FORVET TRANSFERİ KAMPA YETİŞMEDİ

Trabzonsporda forvet hattında alternatif sıkıntısı yaşanmasına rağmen beklenen transfer Avusturya kampına yetişmedi. İzinli olan Ekuban’ın da kampın son günlerinde takıma katılması ve ayrıca Salih Karvazlı’nın da lisansı çıkmaması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman 3 hazırlık maçında sadece altyapıdan kadroya katılan Muhammet Akpınar ile Koray Kılınç’a görev verebildi. Sonradan kampa dahil olan Ekuban ise son oynanan Verona karşılaşmasında 45 dakika süre aldı.

GENÇLER GÖZE GİRDİ

Trabzonsporda yeni sezon öncesi kadroya dahil edilen genç oyuncular arasında en çok dikkat çeken Cafer Tosun ve Serkan Asan olurken, diğer genç oyuncuların da performansı beğenildi. Teknik heyetin dikkatini çekmeyi başaran genç oyuncularla ilgili son kararın Trabzon’a döndükten sonra verileceği ifade edildi.

KAMPIN YILDIZI ABDULKADİR PARMAK

Trabzonspor’da Avusturya kampında fizik olarak en diri, en hazır, en çalışkan, en istekli isimlerinin başında orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak yer aldı. Sezonu en erken açan isimlerden olan Abdulkadir Parmak, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında da sergilediği başarılı performans ile dikkat çekmeyi başardı.

Trabzonspor yurda döndü Avusturya kampının yıldızı Abdulkadir Parmak...

Trabzonspor yurda döndü Avusturya kampının yıldızı Abdulkadir Parmak...

BAŞKAN AĞAOĞLU TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Takımla birlikte Avusturya’ya gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kampta olduğu süre içerisinde takımla sürekli iç içe olarak oyunculara ve teknik heyete moral vermeye çalıştı. Antrenmanları da yakından takip eden Ağaoğlu, 26 Temmuz’da Avusturya’dan ayrılarak transfer çalışmaları için İstanbul’a döndü. Kampa 2 gün gecikmeli katılan Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar ise kalan günlerde takımın yanında yer alarak kafileyle birlikte Trabzon’a döndü.

TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK

Trabzonsporlu taraftarlar, Avusturya kampı boyunca hem antrenman hem de hazırlık maçlarına yoğun ilgi göstererek Avusturya’da takımlarını yalnız bırakmadı.

OBI MIKEL TAKIMA DAHİL OLUYOR

Bu arada Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele ettiği için ekstra izin yapan ve bu nedenle de Avusturya kampında yer almayan Trabzonspor’un yeni transferlerinden Obi Mikel, takımın Trabzon’daki çalışmalarında kadroya dahil olacak. Dün Trabzon’a gelen Nijeryalı oyuncunun, 2 Ağustos’ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yeniden başlayacak çalışmalara katılacağı belirtildi.

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