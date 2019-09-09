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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.09.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Trabzonspor yıldız oyuncusuna kavuşuyor

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Trabzonspor’un yeni transferlerinden Daniel Sturridge, Gençlerbirliği maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

2019-20 sezonu yaz transfer döneminde Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge’yi kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısına imza atan Trabzonspor’da, 30 yaşındaki forvet oyuncu Gençlerbirliği maçıyla birlikte taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Takımın sezon öncesi kamp çalışmalarında yer almayan ve fizik olarak tam hazır durumda bulunmadığı için ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Sturridge’nin 15 Eylül’de oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

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FORMA ŞANSI BEKLEYECEK
Özel antrenmanlar eşliğinde fizik olarak eksiğini önemli ölçüde kapatan ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımla çalışmalarda yer alan forvet oyuncusu, ligin dördüncü haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında teknik ekipten forma bekleyecek. Bordo-mavililerde sağ kanatta görev yapan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı’nın da sakatlıkları bulunması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman’ın Gençlerbirliği maçında hem forvet hem de sağ kanatta oynayabilen Daniel Sturridge’ye görev verebileceği öğrenildi.

HAZIRLIKLAR YENİDEN BAŞLIYOR
Bu arada Fenerbahçe ile oynanan maç sonrasında milli ara nedeniyle verilen dört günlük iznin ardından Cuma günü Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayan ve bugünü de izinli geçiren Trabzonspor, yarın kaldığı yerden hazırlıklarına devam edecek. 14 Eylül’e kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürecek olan bordo-mavililer, 15 Eylül Pazar günü ise sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Trabzonspor yıldız oyuncusuna kavuşuyor

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