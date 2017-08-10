Trabzonspor, Yanal ile ilk haftalarda yenilmiyor

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, üçüncü kez göreve getirdiği teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde iyi başlangıçlar yaptı.

Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen teknik direktör Yanal ile ilk maçında, Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Yanal ile 2008-2009 sezonunun ilk haftasında da yine Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te ikinci kez anlaşmaya varılan Ersun Yanal yönetimindeki bordo-mavililer, ilk maçında Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısı gösterdi.

Trabzonspor, geçen sezon Yanal ile ilk hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlamıştı.

Medical Park Stadı'nda ilk başlangıç

Trabzonspor, geçen sezon 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda ilk karşılaşmasını, ligin 19. haftasında yine teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde oynamış ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Karadeniz ekibi, Yanal yönetiminde 2017-2018 sezonunda Medical Park Stadı'nda ilk kez oynanacak ilk hafta karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Çubukçu: "İyi başlangıç önemli"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve Atiker Konyaspor maçıyla da sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Yeni sezon öncesi kadrolarına 4 oyuncu takviyesi yaptıklarını ifade eden Çubukçu, "Lige galibiyetle başlamamız önemli. Rakip kim olursa olsun Trabzonspor'un iyi oyunculardan kurulu bir takımı var. Taraftarımız önünde çıkıp kazanarak lige iyi başlamak istiyoruz." diye konuştu.



