Trabzonspor, Ümraniyespor hazırlıklarına ara vermeden başladı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Salı günü sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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