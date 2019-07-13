Trabzonspor UEFA'nın cezası için CAS'a başvurdu
Trabzonspor, UEFA'nın verdiği gelirlerin yarısına el koyulması cezasının kaldırılması için CAS'a başvurdu.
Bordo-mavililerin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:
Trabzonspor'dan CAS açıklaması: "UEFA'nın kulübümüz hakkında almış olduğu, 'katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması talep edilmiştir"
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