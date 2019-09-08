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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.09.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı! 110 bin forma satıldı...

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Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı! 110 bin forma satıldı...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan, Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda umut veren Trabzonspor'a taraftarlarının desteği yüksek oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan sezon toplam 110 bin forma satışı yaparken, bu sezon ilk 3 aylık dönemde 86 bin forma satışına ulaştı.

Bordo ve parçalı forma haziran, keşan desenli gri forma ise ağustos ayında satışa sunuldu. Özellikle kulüp tarafından yapılan videolu tanıtım sonrası taraftarlar gri formaya büyük ilgi gösterirken, TS Club'lardaki ürün satışlarında da rekor kırıldı. Taraftarlar, sadece keşan desenli gri formadan yaklaşık 50 bin
adet satın aldı.

Geçen yıl TS Club mağazalarında ürün satışlarından 34 milyon 300 bin lira hasılat eden Karadeniz ekibi, bu yıl ilk 3 aylık dönemde 35 milyon lira ile tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı.

- Kombinelerin tamamına yakını satıldı

Trabzonspor taraftarları, forma satışının yanı sıra kombinelere de büyük ilgi gösterdi.

Şu ana kadar 31 bin 500 kombine satışı yapılırken, elde edilen gelir 12 milyon 400 bin lira oldu. Kulüp, yasal olarak ayrılacak bölüm haricinde 35 bin kombine kart satmayı hedefliyor.

Geçen sezon toplam 25 bin kombine kart satılırken, 10 milyon lira civarında gelir elde edilmişti.

- Ağaoğlu, futbolculara da forma sattı

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolculara da forma satışı yaparken, en fazla formayı bin adetle İngiliz oyuncu Daniel Sturridge aldı.

Tüm takım, teknik heyet dahil yaklaşık 4 bin adet forma alarak kulübe destek verdi.

- Orhan: "Memnuniyet verici"

Trabzonspor'da TS Club mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların ilgisinin her geçen yıl arttığını, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Trabzonspor'un ekonomik anlamda iyi bir seviyeye gelmesinde taraftarların önemli rolü olduğunu belirten Orhan, "Şu anda ürün satışlarımız 3 aylık dönemde geçen yılın toplamdaki satış cirosunu geçti. Bu bizim açımızdan inanılmaz bir durum. Taraftarlarımız ve camiamız takımına, kulübüne sahip çıkıyor. İnşallah her alanda zirvede bir yıl geçiririz." değerlendirmesinde bulundu. 

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Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı 110 bin forma satıldı...

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