Trabzonspor taraftarı Rodallega'yı mesaj yağmuruna tuttu
Trabzonspor taraftarı takımda kalmasını istedikleri Hugo Rodallega’yı mesaj yağmuruna tuttu.
Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren isimlerden birisi olan Hugo Rodallega'ya yönetim yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Ancak yıllık ücretinde ciddi bir indirim olduğunu gören Rodallega yapılan teklife henüz cevap vermiş değil. Kolombiyalı santrforu hem yönetim hem de taraftarlar kalması için markaja almış durumda. Taraftarlardan mesaj üstüne mesaj geliyor. Yönetiminde de ilk verdiği teklifde küçük bir iyileştirme yapabileceği de ifade ediliyor. Ancak Rodallega kalsa dahi hava topu hakimiyeti iyi olan bir oyuncu alınacak. Giderse 2 golcü alınacak.
Trabzonspor'dan sezon sonu videosu...
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