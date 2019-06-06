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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gürkan DURAL-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)
06.06.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Trabzonspor taraftarı Mehmet Can Aydın, son yolculuğuna uğurlandı

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Trabzonspor taraftarı Mehmet Can Aydın, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor taraftarı ve lösemi hastası Mehmet Can Aydın, son yolculuğuna bordo mavili forma ile uğurlandı.

Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan ve Bursa’da yaşayan 15 yaşındaki lösemi hastası Mehmet Can Aydın, dün hayatını kaybetti. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’ndeki Nurlu Camii’ndeki Mehmet Can’ın cenazesine ailesinin yanı sıra Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Uzunal, Bursa Trabzonsporlular Derneği Başkanı Orhan Samast ve yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda Trabzonspor taraftarı ve sevenleri katıldı.

Mehmet Can'ın tabutuna Trabzonspor forması ve atkısı konuldu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Can, Erdoğan Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TUNCAY UZUNAL: TRABZONSPOR CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

Mehmet Can’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Uzunal, “Takdir Allah'ındır, isterdik ki uzun yıllar yaşasın. Fanatik bir Trabzonsporlu olmasından dolayı da çok üzüntülüyüz. Hayattayken kulübümüzü ziyaret edip futbolcularımızla tanışmıştı. Onlarla güzel vakit geçirmişti. O mutlu dakikalar onun için bir umut olsun istemiştik ama maalesef bayramın üçüncü gününde onu kaybettik. Ailesinin, akrabalarının ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Can Aydın’ı ziyaret ederek, büyük mutluluk yaşayan Mehmet Can'a imzalı formasını hediye etmişti. Bu yılın başlarında da Trabzonspor Kulübü’nün davetlisi olarak bordo mavili takımın antrenmanını takip eden Mehmet Can Aydın, oyuncularla tanışırken, hayali de gerçeğe dönüştürülmüştü.

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Can’ımız Mehmet maalesef yaşam savaşını kaybetti. Seni hiç unutmayacağız güzel çocuk! Bordo Mavi sevdan, bizlere emanettir. Mekanın cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor taraftarı Mehmet Can Aydın, son yolculuğuna uğurlandı

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