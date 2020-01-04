Trabzonspor son dakika transfer haberleri! (Trabzon kimleri transfer edecek?)

Trabzonspor'dan bir transfer daha... Bordo mavililer, Badou Ndiaye ile ilk transferini gerçekleştirmişti. Trabzonspor'un transfer edeceği ikinci isim de belli oldu.

Karadeniz ekibi, Bulgar futbolcu Todor Nedelev ile de prensip anlaşmasına vardı. 1.5 senelik daha sözleşmesi bulunan Nedelev için Botev Plovdiv kulübüyle pazarlıklar son aşamaya geldi. Oyuncunun satın alma opsiyonu ile altı aylığına kiralanacağı öğrenildi.

Sezon başından itibaren detaylı bir şekilde takip edilen Bulgar oyuncu için bordo-mavili kulübün kiralama bedeli olarak düşük bir rakam ödeyeceği belirtiliyor.







Bu sezon Bulgaristan Ligi'nde görev yaptığı 18 maçta 7 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Todor Nedelev'i tanıyoruz;



7 Şubat 1993 tarihine Plovdiv'de doğan Bulgar futbolcu Todor Nedelev, ülkesinin Botev Plovdiv takımında forma giyiyor. Botev Plovdiv'in altyapısından yetişen sol kanat oyuncusu, 1 Ocak 2014'te Almanya'nın Mainz takımına transfer oldu. 2 yıl sonra Bulgar takımına kiralık olarak dönen 26 yaşındaki futbolcu, 2017'de ise Botev'e bonservisiyle transfer oldu. Bu sezon Bulgaristan 1. Ligi'nde 18 maçta forma giyen Todor Nedelev, 7 gol attı, 3 asist yaptı

Trabzonspor’un İngiliz forveti Daniel Andre Sturridge, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Başakşehir maçı sonrası izinli gününü İstanbul’da alışveriş yaparak değerlendiren yıldız futbolcu, yakın dostları ve kız arkadaşıyla birlikte geldiği AVM’de mağazaları dolaştı.



Trabzonspor'un yıldızlarına teklif yağıyor

Trabzonspor'un kadrosundaki 7 futbolcunun transferi için yurtdışından farklı kulüplerin girişimde bulunduğu öğrenildi. Bordo-Mavili ekibin kadrosundaki 7 futbolcunun transferi için yurtdışından farklı kulüplerin girişimde bulunduğu öğrenildi.

Özellikle altyapıdan yetişen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun ve Abdulkadir Parmak transferin gözde isimleri olurken, ayrıca Daniel Sturridge ile Majid Hosseini için de kulübe menacerler aracılığı ile tekliflerin ulaştığı kaydedildi. Yönetim ise kemik kadroyu bozmak istemiyor.





Talisca'ya teklif edilen maaş

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için harekete geçtiği Anderson Talisca'ya yarım sezonluk 1.1 milyon avro maaş teklif ettiği öne sürüldü.

Trabzonspor, Evergrande forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı transfer edebilmek adına ısrarlarını sürdürüyor.

Yetenekli futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına kesenin ağzını açan bordo mavili yönetimin, yarım sezonluk 1.1 milyon avro maaş teklif edeceği öne sürüldü.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Talisca transferi, Trabzonspor yetkililerinin 6 Ocak'ta Sambacı'nın menajeri Carlos Leite ile İstanbul'da gerçekleştireceği görüşmenin ardından netlik kazanacak.



Talisca Çin'de sezona müthiş bir giriş yapmıştı. Yıldız oyuncu Henan Jianye maçında harika bir gole imza atmıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...

TALISCA'NIN ALTERNATİFİ GİZLİ

Yönetim, Brezilyalı yıldızı ikna edemezse rotasını başka bir 10 numaraya çevirecek. B planı da bulunan bordo-mavililer, bu transferin ismini sır gibi saklıyor.. Anderson Talisca olmazsa sürpriz bir 10 numara olarak yolunu çizen Trabzonspor, bazı isimlerin de biletlerini kesti. Ivanildo Fernandes'i kulübü Sporting Lizbon'a gönderecek olan Fırtına, Donis Avdijaj, Ogenyi Onazi ve Fıratcan Üzüm'de de yollarını ayırma kararı aldı. Kaptan Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşma zemini arayan Trabzonspor'un iki oyuncuyla da nikah tazelemesi bekleniyor.









BOSİNGWA SESLERİ

Karadeniz Gazete'nin haberine göre, Hüseyin Çimşir'in yardımcılarının Trabzonspor'un içinden yetişmiş, camiayı bilen ve Süper Ligi tanıyan isimler olmasına dikkat ediliyor.

Akıllara gelen ilk isimler son olarak Boluspor'u çalıştıran Orhan Kaynak ile Sakaryaspor'u çalıştıran Abdullah Ercan olurken, diğer bir ismin ise bordo mavili takımın eski futbolcusu Jose Bosingwa olması düşünülüyor.

Ahmet Ağaoğlu yardımcı antrenörlerden birinin yabancı olacağını açıklamıştı.

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