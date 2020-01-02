Trabzonspor son dakika transfer haberleri

Trabzonspor, Çin Ligi takımlarından Shanghai SIPG'ın dünyaca ünlü yıldızı Hulk lakaplı Brezilyalı Givanildo Vieira de Souza transferi için yoğun çaba harcıyor.

Bordo mavili kurmaylar geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin olumlu geçtiği Hulk'un da Daniel Sturridge, Obi Mikel ve Jose Sosa'nın da Trabzonspor'da forma giyiyor olmasından dolayı transfere sıcak baktığı ifade edildi.

2016-2017 sezonu başında Rus ekibi Zenit'ten 55,8 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Shanghai SIPG'e transfer olan Brezilyalı futbolcu çıktığı 128 maçta 68 gol ve 53 gollük bir performans sergiledi.

Brezilya Milli Takımı'nın da 48 kez formasını giyen Hulk bu maçlarda 11 gol kaydetti.

Piyasa değeri şu an 8,5 milyon euro olan tecrübeli yıldız, kaslı vücudu nedeniyle 'Hulk' lakabıyla anılıyor. (Karadeniz Gazete)

Jesse Sekidika çalımı

Trabzonspor, TFF 1.Lig'de sezonun ilk yarısında Eskişehirspor'da çok iyi bir performans ortaya koyarak 16 maçta 8 gol atıp, 2 asist yapan Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmak istiyor. Bir süredir Galatasaray'ın da ilgilendiği 1.74 boyundaki yıldızın sezon başından itibaren tüm maçlarını detaylı bir şekilde izleyen scout ekibi, oyuncunun gelişime açık olduğunu belirterek transferine onay verdi.

Bordo mavililerin en kısa zamanda transfere imza koyarak golcü futbolcuyu kadrosuna katması bekleniyor. (Sabah)

Onazi'nin sözleşmesi feshediliyor

Yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Onazi'ye kulüp bulmasını tebliğ edilmişti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun halen bir kulüple anlaşmaması nedeniyle yönetimin sözleşme feshini gündemine aldığı öğrenildi.

Afrika basınında da yer alan habere göre Nijeryalı ön liberonun ayrılma fikrini kabullendiği ve yeni bir maceraya hazır olduğu vurgulandı.

Bordo-mavili takımda sakatlıktan önceki dönemde vazgeçilmez isimler arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılığının birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. (Fotomaç)

Talisca'nın menajeri 6 Ocak'ta geliyor

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Portekizli futbolcu Anderson Talisca'nın menajeri 6 ocak'ta Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Bir dönemde Beşiktaş'ta forma giyen ve performansıyla Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazanan Portekizli 10 numara futbol hayatını Çin ekibi GZ Evergrande'de sürdürüyor.

Bordo mavili yöneticilerin sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Talisca;'nın menajeri ile görüşerek anlaşma zemini arayacak eğer anlaşma sağlanırsa Talisca Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'un Antalya kampına katılacak.

Trabzonspor Marcelo'nun peşinde

Transfer sezonu başlamamasına rağmen orta sahaya Badou Ndiaye'yi alarak kadrosunu güçlendiren Trabzonspor yeni bir yıldızın peşinde.

Bordo-Mavililer, Beşiktaş forması da giyen Lyon'un 32 yaşındaki stoperi Marcelo Guedes ile ilgileniyor. Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin Fransız yetkililerle bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

Daniel Sturridge'e iki talip var

Sambacı yıldız Marcelo'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Marcelo bu sezon 15 maçta forma giydi. (Takvim)

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Daniel Sturridge için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

Karadeniz ekibine sezon başında bedelsiz olarak transfer olan ve forma giydiği 9 lig maçında attığı 4 gol ve yaptığı 4 asist ile yeniden eski günlerini hatırlatan 30 yaşındaki İngiliz golcüye iki talip çıktı.

Daily Mail'in haberine göre Fransız ekibi Marsilya ile İngiliz kulübü Aston Villa'nın devre arası transferinde Daniel Sturridge'i kadrosuna katmak istiyor.

Aston Villa sezon başında da İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için çaba harcamış ancak Sturrigde Trabzonspor'u tercih etmişti.

Ragnar Sigursson müjdesi

Kısa süre önce adı Trabzonspor ile anılan İzlandalı savunmacı Ragnar Sigurdsson, kulübü Rostov ile olan sözleşmesi feshetti.

Rostov kulübünden yapılan açıklamada karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilirken 2018 Ocak'tan beri Rus kulübünde gösterdiği performans ve kaptanlık sebebiyle de teşekkür edildi. Bu gelişmelerin ardından ise gözler Trabzonspor'a çevrildi.

İzlanda Milli Takımı'nda da forma giyen Sigurdsson için anlaşma zemini arayan Trabzonspor'un oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bir süredir iddia ediliyordu...

94 kez İzlanda Milli Takımı forması giyen Ragnar Sigurdsson 5 gol atarken hava toplarındaki etkinliği ile tanınıyor. (Sporx)

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