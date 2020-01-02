Trabzonspor için çılgın transfer iddiası! Hulk bombası...

Trabzonspor, Çin Ligi takımlarından Shanghai SIPG'ın dünyaca ünlü yıldızı Hulk lakaplı Brezilyalı Givanildo Vieira de Souza transferi için yoğun çaba harcadığı iddia edildi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bordo mavili kurmaylar geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin olumlu geçtiği Hulk'un da Daniel Sturridge, Obi Mikel ve Jose Sosa'nın da Trabzonspor'da forma giyiyor olmasından dolayı transfere sıcak baktığı ifade edildi.

2016-2017 sezonu başında Rus ekibi Zenit'ten 55,8 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Shanghai SIPG'e transfer olan Brezilyalı futbolcu çıktığı 128 maçta 68 gol ve 53 gollük bir performans sergiledi.

Brezilya Milli Takımı'nın da 48 kez formasını giyen Hulk bu maçlarda 11 gol kaydetti.

Piyasa değeri şu an 8,5 milyon euro olan tecrübeli yıldız, kaslı vücudu nedeniyle 'Hulk' lakabıyla anılıyor. (Karadeniz Gazete)

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