Trabzonspor, Sivasspor karşısında 3 puana odaklandı!
TRABZONSPOR, yarın sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivassporu mağlup ederek 5inci sıradaki yerini korumayı hedefliyor.
Ligde ilk 4 şansı zora giren Trabzonspor, 30uncu hafta mücadelesinde yarın sahasında Demir Grup Sivassporu konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa Kupalarına katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Saat 16.00da Medical Park Stadında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonsporda bu maçta kadroda değişiklikler olacak. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur ile Castillo forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbayın cezası sona eren Okayın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında riske edilmeyen Burak Yılmaza Demir Grup Sivasspor karşısında görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Osmanlıspor maçında sakatlanan kaptan Onur Recep Kıvrakın yerine ise kalede genç Uğurcan Çakırın görev yapacağı öğrenildi.
D.G SİVASSPOR İLE 24ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 24üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonsporun 12, Sivassporun 6 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.
TRABZONSPORUN D.G SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Kamil Amet, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak
SAKAT: Onur, Castillo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: "Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.
MAÇ ÖNCESİ KAHVALTI
Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yarın saat 10.00da Şenol Güneş Spor Kompleksindeki Akyazı Stadyumunda, Trabzon’da bulunan kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurullarla birlikte tanışma ve sohbet amacıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya gelecek.
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