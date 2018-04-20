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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
20.04.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Sivasspor karşısında 3 puana odaklandı!

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Trabzonspor, Sivasspor karşısında 3 puana odaklandı!

TRABZONSPOR, yarın sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivassporu mağlup ederek 5inci sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

Ligde ilk 4 şansı zora giren Trabzonspor, 30uncu hafta mücadelesinde yarın sahasında Demir Grup Sivassporu konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa Kupalarına katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Saat 16.00da Medical Park Stadında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonsporda bu maçta kadroda değişiklikler olacak. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur ile Castillo forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbayın cezası sona eren Okayın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında riske edilmeyen Burak Yılmaza Demir Grup Sivasspor karşısında görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Osmanlıspor maçında sakatlanan kaptan Onur Recep Kıvrakın yerine ise kalede genç Uğurcan Çakırın görev yapacağı öğrenildi.

D.G SİVASSPOR İLE 24ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 24üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta Trabzonsporun 12, Sivassporun 6 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 35 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

En Çok Oynanan Bahis
  • 108Trabzonspor - Sivasspor
    3
    MS1
    1,45
    6127kez oynandı
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TRABZONSPORUN D.G SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Kamil Amet, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak

SAKAT: Onur, Castillo

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: "Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.

MAÇ ÖNCESİ KAHVALTI

Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yarın saat 10.00da Şenol Güneş Spor Kompleksindeki Akyazı Stadyumunda, Trabzon’da bulunan kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurullarla birlikte tanışma ve sohbet amacıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya gelecek.

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