Trabzonspor, Mas'ı ikna etmeye çalışacak

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Arjantin ekibi San Lorenzo'dan transfer ettiği Emmanuel Mas, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini iletmesinin ardından bordo-mavili yönetim oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Mas’ın ayrılması halinde sol bek mevkiine yeni bir oyuncu bakmak zorunda kalacak olan Karadeniz ekibi, ailesi ve kariyeri için Arjantin’e dönmek isteyen oyuncuyla son kez görüşerek ikna etmeye çalışacak. Tecrübeli oyuncudan memnun oldukları ve kararını tekrar gözden geçirmesini isteyecek olan bordo-mavili yönetim, söz konusu transferde herhangi bir pürüz çıkması halinde ise iyi bir profesyonellik duruşu sergileyeceğine olan inancını da Mas’a iletti.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Trabzonspor yönetimi, resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte, teknik direktör Rıza Çalımbay’dan aldığı transfer raporu doğrultusunda girişimlerini hızlandırdı. Ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlık kampına belirlenen oyuncuları getirmek için büyük bir transfer trafiği içine giren Karadeniz ekibi, Mas’ın ayrılması halinde bir stoperle birlikte savunmaya iki takviye düşünürken, her iki kanatta forma giyebilen golcü ve hızlı bir kanat oyuncusu almak için girişimlerini sürdürüyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın vermiş olduğu alternatifli listede yer alan oyuncularla transfer pazarlığına girecek olan yönetim ekonomiyi ise ön planda tutuyor.



Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün Antalya’da başlayacak kamp öncesi bir görüşme yapacak. Durum değerlendirmesi yapılacağı görüşmede kampa hangi oyuncuların katılıp-katılmayacağı noktasında fikir birliğine varılacak.