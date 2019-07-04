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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.07.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Trabzonspor laktat testinden geçti

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Trabzonspor laktat testinden geçti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kaptan Cemil Usta Sahası'nda hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavililer, bu sabah da günün ilk çalışmasını basına kapalı gerçekleştirdi.

Antrenmanda üç gruba ayrılan oyuncuların bir grubu sağlık kontrolünden geçerken, ikinci grubun vücut kitle analizi ve laktat testinden geçtikleri belirtildi. Son grup oyuncuların ise koşu ve toplu oyun çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile yeni transfer John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure'nin antrenmanda yer almadıkları, sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin salonda çalıştıkları öğrenildi.

Trabzonspor, saat 18.00'de basın mensuplarına ve taraftara açık olarak günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek.

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