Trabzonspor küllerinden doğdu!

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan (Dk. 82 Rodallega), Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Dk. 87 Onazi)

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitevich, Uğur Çifçi, Issah, Khalili, Ahmet İlhan Özek, Milinkovic (Dk. 55 Guidileye), Manu (Dk. 55 Paraiba), Skuletic (Dk. 70 Muric)

Goller: Dk. 6 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 53 Olcay Şahan, Dk. 84 Rodallega, Dk. 90 Onazi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Kucka, Dk. 26 Uğur Demirok, Dk. 80 Okay Yokuşlu, Dk. 87 Mustafa Akbaş (Trabzonspor), Dk. 20 Manu, Dk. 21 Luccas Claro, Dk. 71 Paraiba, Dk. 73 Ahmet Oğuz, Dk. 75 Ahmet İlhan Özek, Dk. 82 Hopf, Dk. 85 Khalili (Gençlerbirliği)

YANAL’DAN SOSA SÜRPRİZİ

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği karşısında yeni transferlerden Arjantinli Jose Sosa’ya ilk 11’de şans tanıdı.

3 DEĞİŞİKLİK

Ersun Yanal, Gençlerbirliği 11’inde ligde son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Ersun Yanal, Bongonda’nın yerine Sosa’ya, Durica’nın yerine Mustafa Akbaş’a, Rodallega’nın yerine ise ligin 2’nci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz’a görev verdi.

VOLKAN ŞEN KADRODA YOKTU

Sakat olan Durica, yeni transfer Volkan Şen, genç oyuncular Uğurcan, Abdurrahim ve Batuhan ise kadroda yer almadı.

MUSTAFA AKBAŞ 176 GÜN SONRA

Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Jan Darıca’nın yokluğunda savunmada Mustafa Akbaş’a görev verdi. Bordo mavili forma ile en son 2016-17 sezonunda ligin 25’inci haftasındaki Galatasaray maçında oynayan Mustafa, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla 176 gün sonra sahaya çıktı.

CASTİLLO BU SEZON İLK DEFA

Trabzonspor'da menisküs ameliyatı olan ve ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo, tedavisinin ardından Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer aldı.

BURAK YILMAZ’A 61 CELL HATTI

Trabzonspor’un haberleşme ortaklarından Turkcell, Gençlerbirliği maçı öncesi yıldız golcü Burak Yılmaz’a özel bir telefon numarası hediye etti. 0561 ile başlayan ve sonu 17 17 olarak sona eren telefon numarası maç öncesinde Burak Yılmaz’a hediye edildi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Gençlerbirliği karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Bu maça yoğun ilgi gösteren bordo mavili taraftarlar, tribünlerin önemli kısmını doldurdu, ayrıca yeni transferler Hubocan ve Sosa'ya da karşılaşma öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.

AZ SAYIDA GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI

Karşılaşmayı az sayıda Gençlerbirliği taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanattan Milinkovic’in pasında ceza sahası içinde Skuletic’in vuruşunda seken topu Ahmet İlhan, ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Sosa’nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.

42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz, müsait pozisyonda vuruşunu yapamayınca defans araya girdi.

53. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Olcay Şahan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

67. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, sağ çaprazda Olcay Şahan'ın şutunda, kaleci Hopf tehlikeyi önledi.

74. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kucka'nın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

77. dakikada Khalili'nin ceza alanı dışından yerden sert şutunda top direğin az farkla yanından auta gitti.

81. dakikada Uğur Çifçi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Onur Recep Kıvrak, topu kornere çeldi.

82. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün şutunda top üsten auta gitti.

84. dakikada Trabzonspor, 2 dakika önce oyuna giren Rodallega ile öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Rodallega gelişine vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-1

90. dakikada Trabzonspor, oyuna 3 dakika önce giren Onazi ile 3. golünü buldu. Sosa'nın pasında ceza alanına giren Onazi, kaleci Hopf'tan sıyrıldı. Bu sırada savunmada araya giren Ahmet Oğuz'un uzaklaştırmak istediği top Onazi'ye çarparak filelere gitti: 3-1 .Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.