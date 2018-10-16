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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.10.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Trabzonspor istikrar peşinde

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Trabzonspor istikrar peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak bu sezon art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas: "Takımın itici gücü olan, gurur duyduğumuz taraftarlarımızın coşkusuyla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak istikrar yakalamak istiyor.

Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor.

En son geçen sezon 12, 13, 14, 15 ve 16. haftada 5 maç arda arda galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını kazanması halinde uzun bir aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak.

Sahasında 4 maçın 3'ünü kazandı

Trabzonspor, bu sezon Medical Park Stadı'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken golcü bir kimlik ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken Göztepe'ye 2-1 yenildi. Bordo-mavili takım, 4 maçta 12 gol atarak golcü bir performans ortaya koydu.

Kafkas: "Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz."

Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında oynayacakları önemli karşılaşma öncesinde taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Son yıllarda milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra oynanan karşılaşmalardaki kötü istatistiklerinin üstesinden geleceklerine inandıklarını ifade eden Kafkas, "Trabzonspor'un büyüklüğü, bu durumu lehimize çevirecek güçtedir." dedi.

Sahamızda ve taraftarımız önünde oynamanın avantajını iyi kullanmaları gerektiğini anlatan Kafkas, "Rakibimizin her topu aldığındaki ıslık sesi önemli. Taraftarlarımız, oyuncularımızın her atağında da destekleri ile hücuma katılmalı.

Takımın itici gücü olan gurur duyduğumuz taraftarlarımızın coşkusuyla kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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