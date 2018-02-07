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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Trabzonspor ikinci yarıya iyi başlayamadı!
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Sıradaki Haber: İmzayı attı, soluğu İstanbul'da aldı

Futbol
07.02.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Trabzonspor ikinci yarıya iyi başlayamadı!

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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla zirvenin uzağında kaldı.

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 6,5 yıl aradan sonra ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayarak zirveye ortak olan bordo-mavililer, daha sonra duraklama dönemine girdi.


Trabzonspor, ligin 9. haftasında takımın başına geçen Çalımbay ile 12. haftada Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u kendi evinde 3-0, 15. haftada İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 ve 16. haftada da Bursaspor'u sahasında 1-0 mağlup ederek, 232 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etti.


Bordo-mavililer, 16. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürürken kötü başladığı sezonda zirveye ortak olarak şampiyonluk yolunda umutlarını artırdı. Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde ligde aldığı 4 beraberlikle zirvenin 11 puan gerisine düştü.


Trabzonspor, ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor deplasmanından 1-1, ligin 18. haftasında ise Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü. Bordo-mavililer, ligin 19. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1, 20. haftada da Göztepe ile 0-0 berabere kalarak zirve yolunda önemli yara aldı.

 

- KUPADAN DA ELENDİ

Trabzonspor, ikinci yarının ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildiği Atiker Konyaspor'u rövanş maçında konuk etti.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmada da rakibi ile 1-1 berabere kalarak, kupaya veda ederken taraftarlarını da hayal kırıklığına uğrattı. En son 2009-10 sezonunda 5 Mayıs 2010 tarihinde oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan Trabzonspor'un kupa özlemi de 8 yıla çıktı.

- ÇALIMBAY İLE YENİLMEZLİK SERİSİ

Trabzonspor, zirve yarışında geriye düşmesine karşın teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yenilmezlik serisi yakaladı.
Karadeniz ekibi, Çalımbay'ın göreve başladığı ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında tek yenilgisini aldıktan sonra daha sonraki 11 haftalık dönemde 6 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek 23 puan topladı.
Bordo-mavililer, 110 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

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