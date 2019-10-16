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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 16.10.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Trabzonspor için sürpriz iddia! Alexander Sörloth'un ardından...

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı. Bordo-mavililer kulübe yeni bir Norveçli kazandırmak için harekete geçiyor.

Trabzonspor’da transfer konusunda durmak yok. Bordo-mavililerin sezon başında Crystan Palace’tan kiraladığı Alexander Sörloth performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken bordo-mavililer kulübe yeni bir Norveçli kazandırmak için harekete geçiyor.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisinin scout ekibi Norveç Ligi’nde mücadele eden Odds BK forması giyen ve 31 Aralık 2019 itibariyle sözleşmesi sona erecek Filip Moller Delaveris için yönetime ‘alınabilir’ raporu verdi.

Norveç ekibi Odds BK’nın 3. Lig’de mücadele eden pilot takımı Odds BK II’de yd görev yapan 18 yaşındaki futbolcu hem forvette hem de sol kanatta görev yapabiliyor.

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29 KARŞILAŞMADA 10 GOL ATTI, 2 DE ASİST YAPTI

A takımla ligde 13 maçı çıkan Delaveris 3 gol atıp, 2 asist yaparken Odds BK II’de ise 12 karşılaşmada 5 gol attı. Norveç Ulusal Kulüp Kupası’nda da 2 maçta 2 kez ağları havalandıran genç futbolcu toplamda 29 resmi maçta 10 gol attı, 2 asist yaptı.

Bonservissiz olması transferi daha da cazip hale getirirken bordo-mavililer 1.5 ay sonra serbest kalacak olan Filip Moller Delaveris’in menajeri ile de temasa geçti.

Genç futbolcunun takımın diğer bir Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth ile aynı menajerlik şirketine bağlı olması da Trabzonspor için bu transferde diğer bir avantaj olarak öne çıkıyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PSG VE MANCHESTER CITY'NİN DE RADARINDA

Alexander Sörloth'un bordo-mavili takımın formasını giymesi, bu oyuncunun transferinde menajerlik şirketi ile kurulan yakın ilişkiler Trabzonspor'un lehine olsa da Delaveris’in performansı Avrupa devlerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Bonservisinin olmaması nedeniyle transferi daha da cazip hale gelen 'genç vikinge' Paris St. Germain ve Manchester City gibi iki dev kulübün yanı sıra Hoffenheim da talip oldu.

ALEXANDER SÖRLOTH MÜTHİŞ BAŞLADI. 13 MAÇTA 6 GOL, 2 ASİST YAPTI

Delaveris’in gelmesi durumunda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken bordo-mavili takımda oynayan vatandaşı Alexander Sörloth, Trabzon'da müthiş bir başlangıç yaptı. Sörloth ligde 7, Avrupa’da 6 olmak üzere 13 resmi maçta görev yaparken 6 gol attı, 2 asist yaptı ve 8 gole direkt katkıda bulundu.

Trabzonspor için sürpriz iddia Alexander Sörlothun ardından...

Trabzonspor için sürpriz iddia Alexander Sörlothun ardından...

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