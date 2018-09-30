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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.09.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Trabzonspor iç sahada bambaşka!

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Trabzonspor iç sahada bambaşka!

Bordo-mavililer, ligde attığı 14 golün 12'sini iç sahada kaydederken, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı.

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftayı 4-2'lik Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, iç sahada son 27 sezonun en golcü dönemini yaşıyor.

Bordo-mavili takım, ligde ilk 7 hafta sonunda 14 gol kaydederken, bu gollerin 12'sini iç sahada atma başarısı gösterdi. İç sahada 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı.

İç sahada yaptığı maçlarda ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, dördüncü haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, altıncı haftada Göztepe'ye 2-1 yenildi, yedinci haftada da Kasımpaşa karşısında sahadan 4-2 galip ayrılarak evindeki her mücadelede gol kaydetti.

- Sahasındaki puanlarla tutundu

Trabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı.

İç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 10 puanının 9'unu evinde elde etme başarısı gösterdi.

- 27 sezonun en skorer başlangıcı

Trabzonspor, iç sahada son 27 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.

En son 1991-1992'de evindeki ilk 4 maçta 13 gol kaydeden bordo-mavililer, bu sezon attığı 12 golle 27 sezon içerisindeki en golcü dönemini geçirdi.

- Rodallega ve Burak Yılmaz en golcüler

Trabzonspor'da forvetler de iç sahada coşarken, 12 golün 8'i santrforlardan geldi.

Bordo-mavililerde 5 golle en skorer isim olan Hugo Rodallega, iç sahada da 4 golle en çok fileleri havalandıran futbolcu oldu. Burak Yılmaz, ligdeki 3 golünü Medical Park'ta kaydederek bu futbolcuyu takip etti. Caleb Ekuban da iç sahada 1 gol kaydetti.

Santrfor oyuncularının haricinde Anthony Nwakaeme (2), Ogenyi Onazi ve Olcay Şahan da iç sahada diğer golleri atan oyuncular oldu.

Dış sahadaki iki gol ise Rodallega ve Filip Novak'tan geldi.

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