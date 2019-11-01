Trabzonspor - Göztepe: 0-1
Süper Lig’in 10’uncu haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Bordo-mavili ekip 9 maç sonra sahasında mağlubiyet yaşadı.
Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Göztepe 31. dakikada Jerome'un golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarıda bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Trabzonspor skoru değiştirmek için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklense de gol bulmayı başaramadı. 90 dakikada sonunda Göztepe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Trabzonspor 16 puanda kalırken, Göztepe puanını 12'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasının da müdahale etmeye çalıştığı topa Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
15. dakikada Gassama'nın sağdan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Halil Akbunar'ın volesinde, top yandan auta gitti.
21. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'da kaldı.
31. dakikada Göztepe öne geçti. Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Gassama, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas önünde topa gelişine vuran Jerome, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
37. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Doğan Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Beto topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
47. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.
53. dakikada sağdan ceza sahasına gelen topu Halil Akbunar indirdi, ceza sahası önünden Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
68. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına gönderdiği topta Sosa'nın volesinde, kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.
75. dakikada sağdan ceza sahasına giren ve çizgiye inen Yusuf Sarı, topu içeriye çıkardı. Altıpas üzerinde Avdijaj'ın vuruşunda, kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkardı.
90. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında yükselen Koray Kılınç'ın altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Beto gole izin vermedi.
90 4'üncü dakikada sağdan Pereira'nın ortasında uzak kale direği dibinden Novak'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
Karşılaşma, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Avdijaj - Dk. 82 Koray Kılınç), Nwakaeme, Sörloth
Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro, Halil Akbunar (Dk. 70 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 90 Atınç Nukan), Mossoro, Jerome
Gol: Dk. 31 Jerome (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 46 Soner Aydoğdu, Dk. 56 Jerome, Dk. 75 Mossoro (Göztepe), Dk. 59 Gökhan Kandemir (Yardımcı antrenör) (Trabzonspor)
MAÇTAN NOTLAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11’inden farklı olarak Göztepe karşısında 3 değişikliğe gitti. Karaman, savunmada Hosseini’nin yerine Fernandes’e, orta sahada Kamil Ahmet’in yerine Ahmet Canbaz’a ve sakatlığı nedeniyle 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Sturridge’nin yokluğunda sağ kanatta ilk 11’de Yusuf’a şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel ve Sturridge’nin yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi de kadroda yer almadı.
AHMET CANBAZ İLK KEZ
Trabzonspor’da sezon başında takıma katılan orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz, Göztepe maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk kez 11’de sahaya çıktı. 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Trabzonspor’da 2 maçta toplamda 20 dakika süre aldı, gol ve asist üretemedi.
CAFER VE KORAY KADRODA
Bordo-mavililerde sakat oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman altyapıdan genç oyuncular Cafer Tosun ile Koray Kılınç’ı Göztepe maçı kadrosuna aldı. Bu arada en son A takım forması ile 2017-18 sezonun 33’üncü haftasında oynanan Bursaspor mücadelesinde kadroya giren Cafer Tosun, 538 gün aradan sonra bir Süper Lig mücadelesinde kadroda kendine yer buldu.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destekte bulundu.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Maç öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından Göztepe Yönetim Kurulu’na yemek verildi. Yemeğe Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyelerinden Yaşar Kibar Güven, Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Yusuf Hayırlıoğlu, Kemal Ertürk, Zafer Göktaş ve Eda Lermi Zorer ile Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve yöneticiler katıldı. İki kulüp yöneticilerinin birbirlerine başarılar dilediği yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına Göztepe Başkanvekili Talat Papatya’ya çeşitli hediyeler takdim edildi.
LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK
Trabzonspor-Göztepe maçında Lösemili Çocuklar Haftası unutulmadı. Trabzonspor sahaya '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takım futbolcuları ve maçın hakemlerinin yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı taraftarlar farkındalık için seremonide ağızlarına maske taktı.
Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak’ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi’nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 11’ini koruyarak Göztepe karşısında da aynı 11’i sahaya sürebileceği öğrenildi.
GÖZTEPE İLE 23’ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor’un 9, Göztepe’nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
İKİ İSİM CEZA SINIRINDA
Trabzonspor’da Göztepe karşılaşması öncesi 3’er sarı kartla Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu da yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 11’inci haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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