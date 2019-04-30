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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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30.04.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Trabzonspor gol yollarında zorlanmadı! 37 maçın 31'inde...

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Trabzonspor gol yollarında zorlanmadı! 37 maçın 31'inde...

Spor Toto Süper Lig'de haftayı 1-1'lik Fenerbahçe beraberliği ile kapatan Trabzonspor, bu sezon gol yollarında fazla zorluk yaşamadı.

Bordo-mavililer, mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 37 maçın sadece 6'sından gol atmadan ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde 30 maçın 25'inde gol atıp 5'inde suskun kalırken, kupada 7 maçın 6'sında gol atma başarısı gösterdi, 1 müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

- Toplam 68 gol kaydetti

Trabzonspor, ligde 30 maçta 53 gol atarak ligde Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra en fazla gol atan 3. takım olma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, iki kulvarda toplam 68 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

- Gol atamadığı maçlar

Trabzonspor, ligde 1. hafta Medipol Başakşehir karşısında 2-0 ve 5. hafta 1-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor, 9. hafta sahasında 0-0 berabere kaldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12. hafta deplasmanda 5-0 mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor ve 22. hafta 2-0 yenildiği Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol kaydedemedi.

Karadeniz ekibi, kupada ise çeyrek finalde Ümraniyespor ile sahasında oynadığı karşılaşmadan golsüz ayrıldı.

Trabzonspor gol yollarında zorlanmadı 37 maçın 31inde...

- Sadece Aytemiz Alanyaspor'a gol atamadı

Bordo-mavililer, ligde sadece Aytemiz Alanyaspor karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-0, sahasında da 2-0 mağlup olarak Akdeniz temsilcisi karşısında gol atma başarısı gösteremedi.

Trabzonspor, ligde son 4 haftada kalan maçlardaki rakiplerine de ilk yarıda gol atma başarısı göstermişti.

- Büyük maçları boş geçmedi

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçların hepsinde gol kaydetti.

Bordo-mavililer, Galatasaray'ı sahasında 4-0 yenerken deplasmanda 3-1 yenildi. Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, deplasmandan da 1-1'lik sonuçla döndü.

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ligin ilk yarısında İstanbul'da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrılmıştı.

Böylelikle bordo-mavililer, söz konusu 5 karşılaşmada 10 gol atarak 2 gol ortalaması yakaladı.

- Son 8 haftadır boş geçmiyor

Trabzonspor, ligde son 8 haftadır da rakip fileleri boş geçmiyor.

En son ligin 22. haftasında 17 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında gol atamayan bordo-mavililer, daha sonra 8 lig maçında rakip fileleri havalandırdı. 

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