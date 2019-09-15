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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2

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Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle son buldu.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Pereira , Fernandes (Hüseyin Türkmen dk. 42 ), Hosseini , Novak , Sosa , Abdulkadir Parmak (Fıratcan Üzüm dk. 85 ?), Obi Mikel , Avdijaj (Sturridge dk. 71 ), Nwakaeme , Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Campi, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir , Ahmet Oğuz , Flavio (Seuntjens dk. 83 ?), Toure , Polomat , Baiano , Berat Özdemir (Diallo dk. 70 ), Sessegnon , Candeias , Sio , Stancu (Ayite dk. 70 )

Yedekler: Ubeyd, Halil İbrahim, Bjarsmyr, Yasin, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Soner Dikmen

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Novak (dk. 17), Sörloth (dk. 56) (Trabzonspor), Stancu (dk. 44), Sessegnon (dk. 84) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Polomat, Ferhat Özdemir (Gençlerbirliği), Novak, Hosseini (Trabzonspor)

 MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, penaltı noktası gerisinde Sosa'nın sert şutunda kaleci Ertaç Özbilir, topu üsten kornere gönderdi.

17. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak, kafa vuruşuyla topu kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluşturdu: 1-0

27. dakikada Sessegnon'un pasında, soldan ceza alanına giren Sio'nun karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

28. dakikada Sio'nun ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertaç Özbilir topu kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Sio'nun pasında ceza alanı içinde Stancu, gelişine yerden bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç'ın müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

54. dakikada sol çaprazdan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç, çizgi üzerinde topu çeldi.

56. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası içinde Nwakaeme'yi düşürmesi sonucu hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sörloth, kaleci Ertaç'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

79. dakikada Sturridge'nin pasında topla buluşan Sörloth kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ertaç'da kaldı.

84. dakikada Candeias'ın sol taraftan getirip arka direğe doğru yerden gönderdiği topla buluşan Sessegnon düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi. 2-2

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’inden farklı olarak Gençlerbirliği karşısında iki değişikliğe gitti. Karaman, savunmada Hüseyin'in yerine Hosseini, hafta içi antrenmanda sakatlanan Ekuban’ın yokluğunda ise 11’de Mikel’e forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban’ın yanı sıra hafta içinde takımla çalışmalara yeni başlayan Kamil Ahmet ile Onazi de kadroda yer almadı.

STURRIDGE İLK KEZ

Trabzonspor’da fiziksel olarak tam hazır olmadığı gerekçesiyle önceki maçlarda kadroya alınmayan yeni transferlerden Daniel Sturridge, lige verilen milli arada gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Gençlerbirliği maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın kadrosunda yer aldı. Trabzonsporlu taraftarlar da İngiliz futbolcuya maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu. Ayrıca stat hoparlörlerinden de Sturridge'nin dansı ile özdeşleşen 'yarim yarim' şarkısı çaldı.

SPOR SAĞLIK, İLK YARDIM HAYAT VERİR

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Abdulkadir Parmak’ın kulüp personeli Rüstem İlyas’a ilk yardım müdahalesi yaptığı anın görseli paylaşıldı. İlk yardımın önemine vurgu yapmak ve farkındalık yaratmak için sergilenen bu görselin ardından futbolcular ısınmak için sahaya 'Spor sağlık; İlk yardım, hayat verir' yazılı pankart ile çıkı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Gençlerbirliği karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran ve takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi.

TARAFTARLARDAN DEV KOREOGRAFİ

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine Trabzonspor taraftarları da destek verdi. Gençlerbirliği maçı öncesi bordo-mavili taraftarların kuzey tarafı kale arkası tribününde açtığı pankartta şehit Eren Bülbül ve annesinin fotoğrafı ile şehit Akın Çelebi'ye ait görselin yanında HDP binası önünde eylem yapan annelerin fotoğrafına birlikte sergilenerek, “Bu sevda şahadete akın akın erenlerindir, yüreği yanık cesur annelerin sonuna kadar yanındayız” ifadelerine yer verildi. Pankarta bordo-mavili taraftarlar uzun süre tezahüratları ile destek verirken, stadyumda da, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı çalındı.

 

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2

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