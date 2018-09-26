Trabzonspor diken üstünde 

Spor Toto Süper Lig'de yeniden yapılanmaya giderek kısıtlı imkanlarla takım kurmaya çalışan Trabzonspor, kritik bir süreç yaşıyor. Bir taraftan ekonomik sıkıntılarla boğuşan Karadeniz ekibi, diğer taraftan ise saha sonuçlarını düzeltmeye çalışıyor. Bu ay sonuna kadar yüklü miktarda paraya ihtiyacı olan Karadeniz ekibinde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve finanstan sorumlu yöneticiler kaynak arayışlarını sürdürüyor. Oyuncu ve menajer ödemelerinin yanı sıra geçmişten kaynaklanan borçlar için de kaynak arayışını sürdüren bordo-mavililer, oyuncuların ödemelerini zamanında yerine getirerek yaşanması muhtemel yasal süreçlerin önüne geçmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 milyon 159 bin Euro (30 milyon TL) civarında bir ödemeyi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planlıyor. Trabzonspor’un yıl sonuna kadarda 10 milyon Euro (70 milyon TL) ödeme yapması gerektiği belirtildi.

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Sportif çıkış arıyor

Trabzonspor, bir taraftan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken diğer taraftan ise saha sonuçlarını düzeltmek adına büyük bir efor sarf ediyor. Galatasaray galibiyetinin ardından düşüş yaşayan bordo-mavililer, 29 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına dönüm maçı olarak bakıyor. Son iki haftada 6 puan kaybederek önemli bir avantaj yitiren Karadeniz ekibi, ligin üst basamaklarında yer alan rakibiyle kritik bir karşılaşma oynayacak.



Futbolcular hırslı

Yapılan antrenmanların maç havasında geçtiği Trabzonspor'da, futbolcular Teknik Direktör Ünal Karaman’dan formayı kapmak için sakatlanma riskine rağmen ortaya koydukları mücadeleyle dikkat çekiyor. "Hiçbir oyuncunun forması garanti değil. Hak eden alır" mesajını sezon başında veren Karaman, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütüyor. Futbolcuların bu doğrultuda istekli ve arzulu olmaları zorlu müsabaka öncesi Karaman’ı memnun ediyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, camianın güvenini ve desteğini almak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını futbolcularıyla paylaştığı öğrenildi. Hem takım olma adına hem de zorlu süreci olumlu geçirme adına Kasımpaşa galibiyetinin önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, her maçın kendileri için önemli olduğunu belirtiyor.

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