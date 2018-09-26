Trabzonspor diken üstünde 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor diken üstünde
GeriFutbol Trabzonspor diken üstünde 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
26.09.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Trabzonspor diken üstünde 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor diken üstünde 

Ekonomik sıkıntıların yanı sıra, Spor Toto Süper Lig’de son 2 haftada kaybettiği 6 puanla sportif olarak düşüş yaşayan Trabzonspor diken üstünde. Sahasında Kasımpaşı’yı ağırlayacak olan bordo-mavililer kritik maça bu sezonun dönüm müsabakası olarak bakıyor.

Spor Toto Süper Lig'de yeniden yapılanmaya giderek kısıtlı imkanlarla takım kurmaya çalışan Trabzonspor, kritik bir süreç yaşıyor. Bir taraftan ekonomik sıkıntılarla boğuşan Karadeniz ekibi, diğer taraftan ise saha sonuçlarını düzeltmeye çalışıyor. Bu ay sonuna kadar yüklü miktarda paraya ihtiyacı olan Karadeniz ekibinde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve finanstan sorumlu yöneticiler kaynak arayışlarını sürdürüyor. Oyuncu ve menajer ödemelerinin yanı sıra geçmişten kaynaklanan borçlar için de kaynak arayışını sürdüren bordo-mavililer, oyuncuların ödemelerini zamanında yerine getirerek yaşanması muhtemel yasal süreçlerin önüne geçmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 milyon 159 bin Euro (30 milyon TL) civarında bir ödemeyi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planlıyor. Trabzonspor’un yıl sonuna kadarda 10 milyon Euro (70 milyon TL) ödeme yapması gerektiği belirtildi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 617Liverpool - Chelsea
    1
    MS1
    1,65
    8331kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Sportif çıkış arıyor

Trabzonspor, bir taraftan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken diğer taraftan ise saha sonuçlarını düzeltmek adına büyük bir efor sarf ediyor. Galatasaray galibiyetinin ardından düşüş yaşayan bordo-mavililer, 29 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına dönüm maçı olarak bakıyor. Son iki haftada 6 puan kaybederek önemli bir avantaj yitiren Karadeniz ekibi, ligin üst basamaklarında yer alan rakibiyle kritik bir karşılaşma oynayacak.

Futbolcular hırslı

Yapılan antrenmanların maç havasında geçtiği Trabzonspor'da, futbolcular Teknik Direktör Ünal Karaman’dan formayı kapmak için sakatlanma riskine rağmen ortaya koydukları mücadeleyle dikkat çekiyor. "Hiçbir oyuncunun forması garanti değil. Hak eden alır" mesajını sezon başında veren Karaman, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütüyor. Futbolcuların bu doğrultuda istekli ve arzulu olmaları zorlu müsabaka öncesi Karaman’ı memnun ediyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, camianın güvenini ve desteğini almak için seri galibiyetler almak zorunda olduklarını futbolcularıyla paylaştığı öğrenildi. Hem takım olma adına hem de zorlu süreci olumlu geçirme adına Kasımpaşa galibiyetinin önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, her maçın kendileri için önemli olduğunu belirtiyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Göztepe Teknik Direktörü Bektaş: "Rakibimizden çekinmiyoruz"

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Bülent Akın getiriliyor

BB Erzurumspor'da ilk aday Mehmet Özdilek

Trabzonspor diken üstünde 