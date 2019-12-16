Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, bu akşam Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.

Sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi. Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Denizlispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstatistikler

Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı.

Trabzonspor ile oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Denizlispor, tek galibiyetini deplasmanda aldı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında tek galibiyet alabilen Trabzonspor, daha önceki dokuz iç saha karşılaşmasının sekizini kazanmıştı. Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan yedi puan çıkaran Denizlispor, daha önceki dokuz karşılaşmada beş puan toplayabilmişti.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçın 11'inde ilk golü atan taraf oldu. Bordo mavili ekip, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda. Denizlispor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Alexander Sörloth. Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da ilk golünü Norveçli oyuncu kaydetti. Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son yedi gol Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme ve Yusuf Sarı'dan geldi. Denizlispor forması giyen Madou Barrow, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı. Mehmet Özdilek, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u henüz deplasmanda mağlup edemedi.

Trabzonsporda hedef Denizlispor karşısında galibiyet

Süper Lig’in 15inci haftasında bu akşam sahasında Yukatel Denizlisporu konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem sezonun en uzun ve en çok puan topladığı seriye ulaşmayı, hem de zirvedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon hem Lig, hem Avrupa, hem de Ziraat Türkiye Kupasında üç ayrı kulvarda mücadele eden, UEFA Avrupa Liginde Basel ile oynadığı C Grubunun son karşılaşmasıyla Avrupa serüvenine nokta koyan Trabzonspor, lig ve kupaya odaklandı. Ligde 14üncü haftayı 26 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3üncü sırada tamamlayan bordo-mavililer, 15inci hafta mücadelesinde bu akşam sahasında konuk edeceği Yukatel Denizlisporu mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00de başlayacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

SEZONUN EN UZUN PUAN SERİSİ FIRSATI

Evinde ağırlayacağı Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan hedefleyen bordo-mavililer, bu maçı kaybetmemesi durumunda aynı zamanda bu sezonun en uzun ve en çok puan serisine ulaşacak. Ligin ilk 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan, ardından Demir Grup Sivasspora deplasmanda 2-1 mağlup olan, daha sonra yakaladığı 3 galibiyet ve bir beraberlik serisini sahasında 1-0lık Göztepe mağlubiyetiyle noktalayan bordo-mavililer, bu maçtan sonraki süreçte çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Trabzonspor, Yukatel Denizlispor mücadelesinden puanla ayrılması durumunda sezonun en uzun puan serisine ulaşacak ve aynı zamanda üst üste en çok puan topladığı dönemi elde edecek.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynadıkları ve 3-1 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasındaki 11’inde 3 değişiklik yapabileceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın sağ bekte Serkanın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereiraya, sol bekte sakatlanan Kamil Ahmetin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novaka ve orta sahada ise Abdulkadir Parmakın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen kaptan Sosaya görev vermesi bekleniyor.

4 İSİM KART SINIRINDA

Bu sezon sakat oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle birçok maçta alternatif sıkıntısı yaşayan Trabzonsporda kadro toparlanmaya başladı. Yusuf Sarı, Ekuban, Onazi, Mikel, Sosa gibi oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte bu sezonun en geniş kadrosuna ulaşan bordo-mavililerde, 4 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Trabzonsporda Hosseini, Campi, Yusuf ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alırken, bu dört oyuncu Yukatel Denizlispor mücadelesinde kart görmeleri durumunda Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

DENİZLİSPOR İLE 9 YIL SONRA

2009-2010 sezonunda Denizlispor’un ligden düşmesi nedeniyle 9ÿsezon aradan sonra karşılaşacak Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, bu akşam oynayacakları maçla birlikte ligde 39uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta Trabzonspor’un 25, Yukatel Denizlisporun ise 6 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 57 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

MUHTEMEL 11’İ

Bordo-mavililerin bu akşamki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.