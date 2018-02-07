Trabzonspor Burak Yılmaz'ın yokluğunu arıyor!
TRABZONSPOR, bu sezon 17 gollü forvet oyuncusu Burak Yılmazın sahada olduğu bin 357 dakikada 30 gol atarken, Buraksız 443 dakikada ise 6 gol kaydedebildi.
Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan Göztepe maçında da forma giyemeyen Burak Yılmazın yokluğunda gol atmakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Burak Yılmazın sahada olmadığı 443 dakikada 6 gol, sahada olduğu bin 357 dakikada ise 30 gol kaydetti. Deneyimli forvet oyuncusunun yokluğunda her 73.8 dakikada bir gol atan Trabzonspor, Burak’ın sahada olduğu periyotta ise her 45.2 dakikada bir gol kaydetti.
BURAKSIZ TRABZONSPOR 19 PUANDA
Trabzonspor, ligde 20 haftalık bölümde 32 puan toplayarak 6ncı sırada yer alırken, 16 maçta forma giyen ve bu periyotta 17 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının topladığı puanlarda da önemli rol oynadı. Bu sezon ligde toplamda 36 gol kaydeden bordo-mavililerde Burak Yılmazın attığı 17 golçıkarıldığında Trabzonspor 19 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Trabzonsporda diğer forvet oyuncuları NDoyeun ligde 3, Rodalleganın ise 4 golü bulunuyor.
BU SEZON 3 MAÇI GOL ATAMADAN TAMAMLADI
Bu arada Trabzonspor, ligde 20 haftalık bölümde sadece 3 maçı gol atamadan tamamladı, bu maçların da ikisinde Burak Yılmaz forma giymedi. Bordo-mavililer, Burak Yılmazın da yer aldığı karşılaşmada 9uncu haftada Yeni Malatyaspora 1-0 mağlup olurken, 11inci haftada Buraktan yoksun çıktığı Kaysersipor karşılaşmasını golsüz eşitlikle tamamladı. Trabzonspor bu maçtan 8 hafta sonra çıktığı ve Burakında sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Göztepe maçında birçok pozisyon bulmasına rağmen rakip kaleciyi geçemedi ve karşılaşamdan golsüz berabeberlikle ayrıldı.
SOSA VE KAMİL AHMETİN PERFORMANSLARI BEĞENİLDİ
Öte yandan Trabzonsporda ligde 10 maç aradan sonra Göztepe maçıyla ilk 11de forma şansı bulan Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile sağ bek Pereiranın cezalı olduğu karşılaşmada görev yapan Kamil Ahmetin performansları ise beğenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbayın da bu iki oyuncunun performansından memnun kaldığı, ayrıca Göztepe maçının ardından tüm oyuncuları mücadele ve performansları nedeniyle tebrik ettiği de öğrenildi.
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