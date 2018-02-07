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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Trabzonspor Burak Yılmaz'ın yokluğunu arıyor!
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Sıradaki Haber: Marsilya 9 golle turladı

Futbol
07.02.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Trabzonspor Burak Yılmaz'ın yokluğunu arıyor!

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TRABZONSPOR, bu sezon 17 gollü forvet oyuncusu Burak Yılmazın sahada olduğu bin 357 dakikada 30 gol atarken, Buraksız 443 dakikada ise 6 gol kaydedebildi.

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve 0-0 eşitlikle sonuçlanan Göztepe maçında da forma giyemeyen Burak Yılmazın yokluğunda gol atmakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Burak Yılmazın sahada olmadığı 443 dakikada 6 gol, sahada olduğu bin 357 dakikada ise 30 gol kaydetti. Deneyimli forvet oyuncusunun yokluğunda her 73.8 dakikada bir gol atan Trabzonspor, Burak’ın sahada olduğu periyotta ise her 45.2 dakikada bir gol kaydetti.

BURAKSIZ TRABZONSPOR 19 PUANDA

Trabzonspor, ligde 20 haftalık bölümde 32 puan toplayarak 6ncı sırada yer alırken, 16 maçta forma giyen ve bu periyotta 17 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının topladığı puanlarda da önemli rol oynadı. Bu sezon ligde toplamda 36 gol kaydeden bordo-mavililerde Burak Yılmazın attığı 17 golçıkarıldığında Trabzonspor 19 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Trabzonsporda diğer forvet oyuncuları NDoyeun ligde 3, Rodalleganın ise 4 golü bulunuyor.

BU SEZON 3 MAÇI GOL ATAMADAN TAMAMLADI

Bu arada Trabzonspor, ligde 20 haftalık bölümde sadece 3 maçı gol atamadan tamamladı, bu maçların da ikisinde Burak Yılmaz forma giymedi. Bordo-mavililer, Burak Yılmazın da yer aldığı karşılaşmada 9uncu haftada Yeni Malatyaspora 1-0 mağlup olurken, 11inci haftada Buraktan yoksun çıktığı Kaysersipor karşılaşmasını golsüz eşitlikle tamamladı. Trabzonspor bu maçtan 8 hafta sonra çıktığı ve Burakında sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Göztepe maçında birçok pozisyon bulmasına rağmen rakip kaleciyi geçemedi ve karşılaşamdan golsüz berabeberlikle ayrıldı.

SOSA VE KAMİL AHMETİN PERFORMANSLARI BEĞENİLDİ

Öte yandan Trabzonsporda ligde 10 maç aradan sonra Göztepe maçıyla ilk 11de forma şansı bulan Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile sağ bek Pereiranın cezalı olduğu karşılaşmada görev yapan Kamil Ahmetin performansları ise beğenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbayın da bu iki oyuncunun performansından memnun kaldığı, ayrıca Göztepe maçının ardından tüm oyuncuları mücadele ve performansları nedeniyle tebrik ettiği de öğrenildi.

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