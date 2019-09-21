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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.09.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Trabzonspor bu sezon tüm resmi maçlarda gol yedi!

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Trabzonspor bu sezon tüm resmi maçlarda gol yedi!

2019-20 sezonunda lig ve Avrupa’da oynadığı 9 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor’da savunma sıkıntısı yaşanıyor.

Bu sezon lig ve Avrupa’da toplamda 9 maça çıkan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmaların tamamında kalesinde gol gördü. Bordo-mavililer, son haftalarda önemli çıkış yakalayan ve yaptığı kurtarışlarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan kaleci Uğurcan Çakır’ın başarılı performansına rağmen kalesini gole kapatamadı.

9 MAÇTA 12 GOL YEDİ

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci haftada Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, üçüncü haftada Fenerbahçe maçından 1-1, dördüncü haftada ise Gençlerbirliği müsabakasından 2-2 eşitlikle ayrıldı. Bordo-mavililer Avrupa yolculuğunda eleme aşamasında Sparta Prag maçından 2-2 ve 2-1, AEK mücadelesinden 3-1 ve 0-2’lik skorlarla ayrılarak adını gruplara yazdırırken, C grubunda ilk maçında ise Getafe’ye 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor bu 9 maçta 13 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

PUAN VE ATTIĞI GOL BAKIMINDAN GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALDI

Bu arada Trabzonspor, ligin ilk dört haftasında 2018-19 sezonundaki söz konusu haftaya kadar olan bölümde daha az puan toplayıp, daha az gol üretti. 2018-19 sezonunun ilk dört haftasında 9 gol atan ve 7 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon ise ilk dört haftalık bölümde 6 gol atıp, hanesine de 6 puan yazdırdı. Son iki sezon karşılaştırıldığında Trabzonspor ligde ilk 4 haftalarda ise kalesinde 5’er gol gördü.

YOLCULUK YARIN

Öte yandan, günü izinli geçiren Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla ligin 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, 14.30’da Sivas’a hareket edecek.

Trabzonspor bu sezon tüm resmi maçlarda gol yedi

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