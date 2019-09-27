Trabzonspor, Beşiktaş taktiğini çalıştı! Basına kapalı...
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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