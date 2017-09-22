Süper Lig'de arzuladığı çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında siftah peşinde.

Geçtiğimiz sezon Süper Lige çıkan rakibi karşısında galibiyeti bulanmayan bordo-mavililer, evinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan müsabakalarda bordo-mavililer deplasmanda rakibine 3-0 mağlup olurken sahasında ise 0-0 berabere kalmıştı. Ligde arzuladığı çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, evinde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin hesaplarını yaparken, rakibi karşısında ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.

Savunma değişiyor

Süper Lig'de zirvenin 5 puan gerisinde kalan Trabzonspor, şampiyonluk yarışının dışına çıkmamak için Aytemiz Alanyaspor karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü ilk on birde bir dizi değişiklik yapmayı planlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, savunma bölgesinde Okay ve Mustafa Akbaş'ın yerine Durica ve Hubocan'a forma vermesi bekleniyor.

Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Yanal, son uyarılarını yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 6. haftasında yarın karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor maçına yönelik oyuncularına son uyarılarını yaptı. Kritik müsabaka öncesi işi sıkı tutun deneyimli teknik adam, sahalarında kayıp yaşamamaları gerektiğini vurguladı. Zirve yarışında puan kaybına artık tahammülleri olmadığını oyuncularına anlatan Yanal, sahada verdiği mücadelenin karşılığını alan ve sonunda da sevinen bir takım görmek istediğini belirtti.

Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor arasındaki istatistikler

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçen sezon karşı karşıya gelmiş, Trabzonspor iki maçta da rakibine gol atamamıştı. Trabzonspor ligdeki son 11 maçının sadece ikisini kazanabildi ve altısında sahadan bir puanla ayrıldı. Trabzonspor bu sezon evindeki ilk iki maçını kazandı. Bordo mavililer en son 2013/14 sezonunda evindeki ilk üç maçtan galip ayrılmıştı. Trabzonspor evinde oynadığı son 11 maçın altısında gol yemedi, ancak kalan beş maçta toplam 11 gol yedi. Alanyaspor, Süper Lig'deki son sekiz maçının altısını kaybetti.

Alanyaspor ligdeki son sekiz deplasman maçının dördünü kazandı. Akdeniz ekibi, bu maçların üçünde gol atamazken, kalan beş maçta en az ikişer gol attı. Bu maçta Süper Lig'de bu sezon en fazla faul yapan takım ile en az faul yapan takım karşı karşıya gelecek: Trabzonspor - 103, Alanyaspor - 57. Bu sezon ligde Trabzonspor'dan fazla gol atan sadece iki takım var: Galatasaray ve Fenerbahçe. Alanyaspor ise ligde en fazla gol yiyen üçüncü takım. Trabzonspor bu sezon maçların ilk 15 dakikalarında ligin en fazla gol atan takımı. Alanyaspor ise bu süre içinde kalesinde gol görmedi.

Trabzonspor bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden ve geri düştüğü maçlardan en fazla puan toplayan takım. Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de gol beklentisi en yüksek olan iki oyuncu karşı karşıya gelecek: Vagner Love ve Burak Yılmaz. Burak Yılmaz, Galatasaraylı Gomis'in ardından ligin en golcü ikinci oyuncusu iken, Vagner Love bu sezon iki gol attı. Bu sezon ligde sadece Mathieu Valbuena ve Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı'dan daha fazla şut pası atabildi. Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran isim. Emre Akbaba, bu sezon Alanyaspor'un ligde attığı yedi golün dördüne direkt katkıda bulundu.